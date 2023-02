Napoli, Spalletti: “Vogliamo assomigliare a Maradona”

Il tecnico della prima in classifica fa anche un paragone importante per quel che riguarda Kvaratskhelia

13-02-2023 15:23

Il Napoli ha superato anche la buccia di banana Cremonese con un netto 3-0. Luciano Spalletti racconta alcuni aneddoti da spogliatoio: “Nello spogliatoio c’è quella statua di Maradona che in molti vanno a toccare. Io pure quando si esce in campo perché lo vogliamo portare nella qualità della nostra squadra: lui è stato uno che ha vinto attraverso il gioco, la qualità, attraverso tutte quelle cose che piacciono ai tifosi. Vogliamo cercare di assomigliargli il più possibile e lo porteremo sempre dietro per gli insegnamenti che ci ha dato”.

Arriva poi un paragone pesante per il georgiano Kvaratskhelia: “Lui è veramente uno che ha sensibilità nel dribbling, nell’accarezzare la palla, nel portare quelle finte così difficili da cui difendersi. Momo Salah è uno di quelli che ha questa qualità nello stretto e nella finalizzazione così precisa, che non sentiva le pressioni. Lui si vede che è un ragazzo tranquillo: avrà un grandissimo futuro”.