Napoli: Spalletti vuole Svanberg

04-07-2022 09:46

Il Napoli è in cerca di un centrocampista per affrontare una stagione lunga e difficile come quella che inizierà il prossimo 13 agosto.

Il tecnico Spalletti nelle ultime ore avrebbe chiesto all’entourage dirigenziale di accelerare i tempi per portare a Napoli il centrocampista del Bologna Mathias Svanberg. Il talentino svedese dei rossoblù avrebbe nei mesi scorsi, declinato la proposta del club felsineo, di rinnovare il proprio contratto per potersi confrontare con palcoscenici più importanti e stimolanti.

Il Napoli ci pensa seriamente visto che la sua quotazione, data dal fatto che l’anno prossimo il giocatore potrebbe svincolarsi a parametro zero, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Prima però il club partenopeo dovrà cedere qualcuno per fare posto allo svedese, tanto apprezzato da Spalletti.

