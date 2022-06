Napoli, spunta una pista clamorosa a centrocampo

02-06-2022 22:28

Il Napoli per la prossima stagione ha ben in mente i ruoli che necessitano di rinforzi. Uno di questi è il centrocampo, dove sembra che Fabian Ruiz sia destinato alla partenza.

Il Napoli di Spalletti gioca con tre centrocampisti, e uno di questi potrebbe essere, come riporta Areanapoli.ti, Rodrigo De Paul. Volato in Spagna, all’Atletico Madrid, nella scorsa sessione di mercato, l’argentino non ha trovato molto spazio e starebbe pensando di ritornare in Serie A, dove ha già vestito la maglia dell’Udinese.