09-10-2022 19:59

Finisce in goleada una gara sofferta e tirata fino all’ultimo. Otto vittorie di fila per il Napoli, che si prende la vetta solitaria della classifica grazie al 4-1 di Cremona. E dire che, a un quarto d’ora dal termine, il pomeriggio dello Zini assomigliava a una gita su un terreno minato. Poi l’impatto devastante dei nuovi entrati, a suggellare un successo preziosissimo. Sui social colorati d’azzurro è festa grande, anche se non mancano i motivi di discussione.

Politano dal dischetto, Napoli in vantaggio

A sbloccare il risultato è un calcio di rigore di Politano, unico lampo di un primo tempo in cui il Napoli non accelera più di tanto e la Cremonese pensa soprattutto a contenere. Enzo è moderatamente soddisfatto: “Buon primo tempo, ma nel secondo bisogna chiudere la partita”. Umberto condivide l’analisi: “Controllo del gioco e del campo. Qualche leggerezza, ma nell’insieme direi un Napoli a trazione gestionale”. Laura ha un rimpianto: “Se Anguissa la passava a Raspa era 2-0″. E in tanti consigliano Spalletti: “Servono forze fresche, chiudiamola e testa all’Ajax“.

L’arbitraggio di Abisso scatena discussioni

A scatenare discussioni è soprattutto la direzione di gara di Abisso. Nicola non vede tutelati gli azzurri dal gioco duro della Cremonese: “Abisso esistono i cartellini, li hai dimenticati in tasca?”. Anche Francesco si lamenta: “Arbitraggio molto scadente, Cremonese troppi falli impuniti”. Fabio invece se la prende col talent di Dazn Luca Marelli per il giudizio sul fallo da penalty di Bianchetti su Kvaratskhelia: “Come si fa a definire ‘leggerino’ un penalty chiaro: Kvara toccato sul piede d’appoggio”. E Antonio affonda il colpa: “Abisso peggiore in campo, prima blocca un tiro di Raspadori poi non concede vantaggio su contropiede pericoloso. Ma parleranno solo del rigore leggerino”.

Dessers firma il pari, decidono i subentrati

Nella ripresa Raspadori e Anguissa falliscono il raddoppio e Dessers, sul rovesciamento di fronte, firma l’1-1. Mugugni dai social. “Pesano tantissimo le occasioni non sfruttate”, scrive Eduardo. “Che ci faceva Dessers da solo davanti a Meret?”, chiede Alan. “Spalletti è ora di mettere un centravanti vero, Raspadori non punge”, l’esortazione di Franco. “Visto? Ci pensa Cholito“, esulta Salvatore dopo il gol del 2-1. Finale di sofferenza. Ma è un altro subentrato, Lozano, a chiudere i conti, prima che Olivera cali il poker. “Che forza in panchina abbiamo quest’anno”, gongola Fabrizio.