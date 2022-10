08-10-2022 15:27

Il fiume di elogi che dall’Europa in giù si sta riversando sul suo Napoli non lo smuove più di tanto. Luciano Spalletti conosce da troppo tempo il mondo del calcio per ignorarne l’umoralità: chi oggi ti loda è pronto a criticarti domani, meglio rimanere con i piedi ben saldi per terra, cosa non facilissima però dopo i 6 gol e la prova di forza assoluta di martedì ad Amsterdam con l’Ajax. Passare dall’Amsterdam Arena allo Zini di Cremona senza cambiare mentalità, fame, rabbia e voglia è la grande scommessa del tecnico azzurro che avvisa tutti sui pericoli della partita di domani.

Spalletti non convoca Osimhen per Cremona

Spalletti ripete all’infinito la parola “consapevolezza” e spiega: “Quello che stiamo facendo è mantenere le promesse fatte all’inizio, allenarsi bene e fare le cose in maniera giusta. Stanno dando tutti l’anima per fare in campo quello che ci diciamo fuori. Dobbiamo fare di tutto per far felici i napoletani per il maggior tempo possibile”. E questo Napoli non ha ancora ritrovato Osimhen: “Non possiamo rischiare niente, abbiamo deciso di lasciarlo ancora fuori perché non è ancora in condizione, si allenerà anche domani e magari sarà a disposizione per la prossima”.

Spalletti elogia l’allenatore della Cremonese Alvini

Guai a parlare di sfida impari tecnicamente: “Non c’è euforia nel nostro ambiente, c’è consapevolezza di fare cose importanti ma devo dire che non vedo neanche euforia eccessiva nei napoletani. Troveremo un ambiente bellissimo a Cremona, una città che vive il calcio in maniera corretta. L’allenatore Alvini è un mio grandissimo amico, quando era ai dilettanti in tribuna c’erano tanti allenatori importanti interessati a vedere il suo lavoro, non ci facciamo fregare dalla faccia da bravo ragazzo, è furbissimo e sveglissimo ma noi non corriamo il rischio di sottovalutare la gara e se facciamo quello che sappiamo fare avremo molte possibilità di vincere”.

Spalletti ricorda l’importanza del turnover

La grande Bellezza di questo Napoli non ha sorpreso Spalletti: “Quello che avete visto con l’Ajax sono le cose che facciamo ogni giorno in allenamento e riproponiamo in campo, siamo contenti e continuiamo a lavorare perchè gli imprevisti ci sono, le difficoltà arriveranno e dovremo essere pronti”

Sul tema turnover il tecnico del Napoli è chiarissimo: “Sono tutti titolari e le rotazioni sono indispensabili, è fisiologico che qualcuno cali dopo tanti viaggi e tanti partite, se si può cambiare 3 giocatori meglio per tutti ma non diventano riserve per questo. Per me no”