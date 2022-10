05-10-2022 00:06

All’Amsterdam Arena il Napoli vince e convince battendo l’Ajax con un tennistico 1-6. Dopo essere andati sotto nei primi minuti, i partenopei hanno dominato la partita portando a casa un risultato storico per il club e con la qualificazione agli ottavi ad un passo.

Ajax-Napoli, le parole di Spalletti

Nella conferenza stampa post Ajax-Napoli, l’allenatore Luciano Spalletti commenta così la vittoria degli azzurri contro i Lancieri: “Quando vai sotto in uno stadio così, con quel boato lì, non è facile riprendere subito la convinzione nel pressing e nei recuperi. Poteva disturbare molto ma la squadra ha fatto le cose che doveva, non s’è fatta mai condizionare ed ha vinto una grande partita”.

Napoli, Spalletti: “Grande prova di gruppo”

Il tecnico toscano Spalletti si sofferma inoltre sulla prova del gruppo, questa sera davvero esaltante: “Tutti hanno giocato ottimamente, perchè se non funzionano tutti non si possono giocare gare di seguito. Simeone e Raspadori hanno fatto bene entrambi ma tutti vogliamo Osimhen, ma poi il titolare chi sarà? Mah, sarà un problema vero (ride, ndr), ma se capiscono che c’è spazio per tutti e che contano i risultati di squadra e non individuali. Tutti ti conoscono nel mondo, non c’è bisogno di aver fatto gol o l’assist, ma di non farla prendere all’avversario come Kim e Rrahmani, ma si guarda solo davanti e non di loro o delle parate di Meret, fondamentale nel mio Napoli”.

Napoli, Spalletti: “Per qualificarci dobbiamo fare altri risultati”

Nonostante per il Napoli la qualificazione sia già in tasca, per Spalletti si deve lavorare molto: “Con questa vittoria qui abbiamo ottime possibilità, ma dobbiamo fare altri risultati. Quello che dà spessore è la valutazione degli avversari, contro chi l’abbiamo fatta questa prestazione, loro sono un grande club, lo stadio è bellissimo, con tantissimi ristoranti, tante persone che lavorano. In Italia cosa aspettano a fare questi stadi qui? E’ un vantaggio anche per le squadre, in un anno ti porta 6 punti, abbiamo vinto ma c’è da imparare molto da questi contesti”.