06-10-2022 12:16

Subito dopo la roboante vittoria di Amsterdam Luciano Spalletti ha invitato il Napoli e l’ambiente partenopeo a guardare oltre, ricordando che domenica è in programma una partita complicata in casa della Cremonese e che la qualificazione agli ottavi di Champions League è sì vicina, ma non ancora in tasca.

Napoli mai così bello in Europa

Per i tifosi del Napoli, però, è difficile non ascoltare la lunga sequela di elogi raccolti dagli azzurri dopo il 6-1 all’Ajax, risultato che s’è aggiunto ad altre due vittorie straordinarie contro il Liverpool al Maradona (4-1) e contro i Rangers a Glasgow (0-3).

Grazie a queste tre vittorie il Napoli di Spalletti ha polverizzato una serie di record, oltre a quello riguardante la storia della squadra azzurra, mai così prolifica in una trasferta europea. In precedenza, il miglior risultato del Napoli in una trasferta europea era il 5-1 in casa del Valencia della Coppa Uefa ’92/’93, mentre nell’era De Laurentiis la squadra azzurra si era fermata al 4-0 in casa del Trabzonspor nell’Europa League 2014/15, con Rafa Benitez in panchina.

Allargando l’analisi ai precedenti assoluti in Europa, il Napoli ha eguagliato le due vittorie più larghe mai raggiunte nelle coppe, ovvero il 5-0 al Vllaznia nella Coppa Uefa 2008/09 (con Walter Mazzarri in panchina) e i 5-0 rifilati a Brugge e Midtjylland nell’Europa League 2015/16, quando a guidare gli azzurri era Maurizio Sarri.

I record del Napoli in Europa

Spalletti ha dunque superato i suoi predecessori, mentre il Napoli ha fissato nuovi record anche per il calcio europeo e italiano: mai nessuna squadra in Europa, prima di martedì, aveva rifilato 6 reti all’Ajax sul suo campo; e mai nessuna squadra italiana era stata capace di segnare più di 10 reti (il Napoli ne ha realizzate 13) nelle prime 3 giornate della fase a gironi di Champions League.

La bellezza del Napoli elogiata dalla stampa d’Europa

I primati del Napoli sono stati sottolineati anche dalla stampa europea, che ha riconosciuto gli azzurri come una delle realtà più brillanti del calcio internazionale. Tra i cantori della squadra di Spalletti il britannico Telegraph, che ha definito la squadra azzurra “la più entusiasmante d’Europa”. Per lo spagnolo El Pais, il Napoli è “la squadra rivelazione di questa Champions League”: “non c’è squadra nell’Europa continentale che giochi con più dinamismo, più audacia e più rigore della squadra del sud, geniale con la palla e sofisticata nella pressione, schiacciante del Liverpool (4-1), flagello dei Rangers (0-3) e il martirio di Aiace”, il commento del quotidiano iberico.

Dopo aver bacchettato l’Ajax, anche gli olandesi del quotidiano AD hanno riconosciuto i meriti del Napoli che a loro parere “avrebbe potuto fare dieci gol e raggiungere la doppia cifra viste le occasioni create, Tadic e compagni sono stati letteralmente umiliati”.

E i risultati degli azzurri hanno addirittura spinto i bookmaker di Unibet a rivedere le loro stime sulla vittoria finale della Champions League: dato a 75 all’inizio del torneo, il Napoli ha visto crollare la sua quota a 23, diventando la favorita tra le squadre italiane e la settima candidata in assoluto a diventare campione d’Europa dietro, nell’ordine, a Manchester City, PSG, Bayern, Liverpool, Barcellona e Real Madrid.