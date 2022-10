04-10-2022 22:59

Napoli da record ad Amsterdam: dopo i 4 gol al Liverpool e i 3 ai Rangers la squadra di Spalletti domina l’Ajax imponendosi per 6-1, avvicinando così l’obiettivo del passaggio agli ottavi di Champions League e centrando la vittoria più larga della sua storia europea. E lassù Johan Crujiff avrà di certo fatto i complimenti all’amico Diego Armando Maradona: sontuosa la prestazione degli azzurri, trascinati da un Raspadori che in posizione di centravanti ha ricordato ai tifosi partenopei il miglior Mertens.

Napoli subito sotto contro l’Ajax, poi la rimonta

Già al 3’ il Napoli costruisce la prima occasione con Raspadori che calcia fuori dopo un gran break a metà campo di Lobotka. Al 9’ il vantaggio dell’Ajax, che sorprende il fianco destro degli azzurri con uno scambio tra Bergwijn e Taylor, che va al tiro trovando la deviazione vincente di Kudus, in posizione regolare. Il Napoli non si fa intimidire: al 18’ il pareggio in tuffo di Raspadori su pennellata di Olivera, liberato da uno scambio splendido Lobotka e Kvaratskhelia. Sull’1-1 il Napoli tiene il pallino del gioco e costruisce occasioni su occasioni: al 33’ arriva il 2-1 di Di Lorenzo sugli sviluppi di un angolo (assist di Kvaratskhelia), poi nel recupero il 3-1 di Zielinski smarcato ancora da un movimento di Raspadori. Nella ripresa l’Ajax, completamente in bambola, viene umiliato dal Napoli: Raspadori completa l’opera col gol del 4-1 e l’assist spaziale per il 5-1 di Kvaratskhelia per l’ex Sassuolo, poi c’è gloria anche per Simeone, che servito da Ndombele firma il 6-1. L’Ajax finisce in 10 per il rosso a Tadic

La vittoria da record del Napoli

Spietato e soprattutto consapevole della sua forza, il Napoli continua il suo tour di lezioni di calcio in giro per l’Europa suggerendo all’Ajax di puntare al Liverpool come rivale per la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra di Spalletti approccia bene la gara, va sotto in maniera quasi casuale ma non perde fiducia nel proprio gioco e segna 6 gol, ammutolendo il pubblico della Johann Crujiff Arena. Raspadori l’uomo chiave, col suo movimento sulla trequarti che apre voragini nella difesa dei lancieri e col suo gusto per la giocata in area di rigore: 2 reti e un assist per l’ex Sassuolo. Il 6-1 è la vittoria più larga della storia del club nelle coppe europee: superato il 5-1 ottenuto a Valencia nella Coppa Uefa 1992/93 (con quaterna di Fonseca).

Le pagelle del Napoli

Olivera 7: Mario Rui può riposare tranquillo, l’uruguaiano mette sostanza sulla fascia sinistra e condisce la sua gara col secondo assist in Champions, ancora una volta per Raspadori, come a Glasgow.

Di Lorenzo 6,5: Il capitano non inizia bene, Bergwijn è il cliente più complicato, ma poi prende le misure e cresce minuto dopo minuto, soprattutto in costruzione. E di testa non fallisce il colpo del 2-1: grande elevazione.

Lobotka 7,5: Altra prestazione professorale dello slovacco, ex della partita, che pressa, recupera, cuce e rilancia il gioco con una facilità disarmante.

Zielinski 6,5: Francobollato da Alvarez, vede poco il pallone nel primo tempo. Alla seconda occasione, però, batte Pasveer per il 3-1 indirizzando la partita verso la goleada azzurra.

Kvaratskhelia 7,5: Non sfonda su Rensch, ciabatta un paio di tiri, ma timbra ancora una volta la gara avviando l’azione dell’1-1 e servendo l’assist del 2-1. Toccato duro nella ripresa, resta in campo per firmare il 5-1.

Raspadori 8,5: Simeone era favorito per la maglia da titolare, ma Spalletti in questo momento non riesce a rinunciare a Jack. I suoi movimenti a cucire il gioco fanno impazzire i centrali olandesi, poi in area è una sentenza: i gol in Champions sono 3 in 2 partite. E dopo i gol arriva anche la rifinitura per Kvara: Raspadori è un 9 e un 10 insieme.

La pagella dell’arbitro Letexier

Primo tempo da peggiore in campo per il francese François Letexier, 33 anni, che lascia correre sulla grande aggressività dell’Ajax, risparmiando qualche giallo di troppo. La serata superlativa del Napoli gli evita problemi nella ripresa. Giusta l’espulsione per doppia ammonizione di Tadic. Voto 5,5.

Conclusioni

Altra notte da sogno per il Napoli in Champions League: la classifica del girone A vede gli azzurri primi a 9 punti, a +3 sul Liverpool e a +6 sull’Ajax, prossimo avversario al Maradona. Con un pareggio il passaggio agli ottavi sarebbe in ghiaccio.

AJAX-NAPOLI 1-6

Ajax: Pasveer; Rensch (dall’84’ Baas), Timber (dall’80’ Grillitsch), Bassey, Blind; Alvarez, Taylor (dal 72’ Klaassen); Tadic, Berghuis (dal 72’ Brobbey), Bergwijn; Kudus. A disp. Stekelenburg, Wijndal, Ocampos, Gorter, Lucca, Regeer, Magallan, Conceicao. All. Schreuder

Napoli: Meret; Di Lorenzo (dall’84’ Zanoli), Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (dall’80’ Gaetano), Zielinski (dal 46’ Ndombele); Lozano, Raspadori (dal 64’ Simeone), Kvaratskhelia (dal 64’ Elmas). A disp. Sirigu, Idasiak, Juan Jesus, Mario Rui, Politano, Zerbin, Ostigard. All. Spalletti

Arbitro: Letexier (Fra)

Reti: Kudus (A) 9’, Raspadori (N) 18’ e 47’, Di Lorenzo 33’, Zielinski 45’, Kvaratskhelia 63’, Simeone 81’.

Note: ammoniti Raspadori (N), Timber (A), Kudus (A). Espulso Tadic al 73’ per somma di ammonizioni.