05-10-2022 10:09

Sei gol presi in casa sono un’umiliazione, è chiaro. Mai l’Ajax aveva perso con più di 4 gol di scarto all’Amsterdam Arena nelle coppe europee, comprensibile lo scoramento dei tifosi che hanno lasciato lo stadio in anticipo, del tecnico che non sapeva come giustificare un simile cappotto e dei giocatori che hanno abbandonato il campo a testa bassa mentre i giocatori del Napoli festeggiavano l’impresa assieme ai tanti tifosi arrivati in Olanda ma anche il dopo-partita è stato da censurare per l’Ajax.

Ajax affranto dopo l’1-6 col Napoli

Dopo il fischio finale negli spogliatoi degli olandesi si respirava un’aria pessima e la conseguenza è stato un gesto che poco ha a che fare con il fair play. Come documentato da un video portale Calcionapoli24, diffuso anche su Youtube, c’è stato un episodio assai discutibile nei confronti della squadra di Spalletti.

I giocatori dell’Ajax rifiutano lo scambio di maglie

Così, quando un membro dello staff del Napoli si è recato nello spogliatoio avversario come di consueto succede a fine partita, per scambiare alcune maglie dei giocatori, si è visto rifiutare l’offerta. Il magazziniere dell’Ajax ha prima accettato, è entrato nel suo spogliatoio e poi è uscito poco dopo con le maglie ancora in mano, comunicando che nessuno voleva scambiare le divise.

I tifosi del Napoli scatenati contro l’Ajax

Fioccano commenti inviperiti sul web: “Sono riusciti a fare una peggior figura fuori dal campo che in campo, e non era facile dato che hanno preso solo 6 pappine “, oppure: “I giocatori del Liverpool sono rimasti in campo, hanno scambiato le maglie, Kloop ha salutato i suoi giocatori e i nostri, i giocatori si son salutati, eppure hanno preso 4 pappine pesanti. L’etica del perdere forse è stata dimenticata dai Lancieri.” e ancora: “Babbei, ma d’altronde diceva Nereo Rocco :” Come ti comporti in campo, così sei nella vita”. Chi siano loro, lo si è visto in campo, con l’unica cosa in tutta la gara da loro fatta: i falli assassini. Manco in serie C le fanno ste’ cose, altro che Champions”

C’è chi scrive: “Quella maglia azzurra resterà un incubo per loro. Meglio non scambiarla” e ancora: “Che signori, i maestri del calcio, la prossima volta al posto delle maglie dategli sei rotoli di carta igienica così si possono asciugare la faccia” e infine: “Che cafoni”.