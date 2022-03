Napoli su Januzaj, ma i tifosi sognano un altro erede di Insigne

03-03-2022 11:40

Con la sua prestazione magnifica contro la Lazio, Lorenzo Insigne ha ricordato ai tifosi del Napoli tutte le sue migliori qualità e, con esse, anche il fatto che nella prossima stagione la squadra azzurra dovrà farne a meno: il 24 è alle sue ultime partite con la formazione partenopea, dato che è destinato al trasferimento in MLS al Toronto a fine stagione.

Post-Insigne, il Napoli ha scelto Januzaj

Il Napoli è dunque al lavoro per identificare il sostituto migliore di Insigne: secondo la Gazzetta dello Sport, in cima alla lista di De Laurentiis e del d.s. Giuntoli ci sarebbe Adam Januzaj, esterno offensivo belga della Real Sociedad, in scadenza di contratto. Januzaj, 27 anni, è un mancino tecnico, con ottima propensione all’assist ma decisamente meno al gol (solo 2 quest’anno nella Liga, 4 complessivi contando anche Europa League e Coppa del Re), che gioca prevalentemente sulla destra (quindi sulla fascia opposta a quella di Insigne) ma che può giostrare anche sulla corsia mancina: col suo arrivo, di fatto, il Napoli dovrebbe sistemare Lozano sull’out sinistro, lasciando a Januzaj e Politano la destra.

Se ADL pare pronto ad affondare il colpo per il belga, molto meno convinti sembrano i tifosi del Napoli, che per il post-Insigne sognano un altro giocatore, da anni tra i migliori esterni offensivi della serie A.

I tifosi preferiscono Berardi

“Ma che dobbiamo fare con Januzaj, De Laurentiis prendi Berardi!”, scrive su Facebook Vincent, seguito da molti altri colleghi di tifo. “Januzaj ha 27 anni ed è abituato a ingaggi sopra i 4 milioni. Inoltre ha fatto male sia al Manchester United che al Borussia Dortmund. Meglio puntare su Berardi a questo punto spostando Lozano a sinistra”, il parere di Aiden.

Per Raffaele la scelta di ADL è puramente basata su ragioni economiche: “Januzaj è un parametro zero, Berardi no”. Per Carlo, invece, nessuno dei due andrebbe bene: “Januzaj è un mancino che gioca a destra per rientrare, alla Berardi, per intenderci, quindi non è proprio un sostituto di Insigne. Con lui rischiamo di avere tre giocatori con le stesse caratteristiche: Lozano, Politano e Januzaj, e in più forse Ounas se rimane”. Daniele, invece, vota per Januzaj: “È fortissimo, ADL deve chiudere subito per lui”.

