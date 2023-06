Napoli: su Kim anche il Bayern Monaco

Non solo il Manchester United: il difensore coreano potrebbe sbarcare in Bundesliga

14-06-2023 21:46

Non è ancora segnato il destino di Kim Min-Jae. Il suo addio al Napoli pare certo, ma il difensore coreano invece di andare in Premier League, al Manchester United, potrebbe finire in Bundesliga.

Sulle sue tracce ci sarebbe infatti il Bayern Monaco campione di Germania, pronto a prenderlo in considerazione in caso di un addio di Lucas Hernandez, sempre più vicino al PSG. I bavaresi sarebbero pronti a pagare la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto del centrale dei partenopei. Lo riporta Footmercato.