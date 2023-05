Napoli, su Luis Enrique c’è anche il Psg: gli altri nomi e gli obiettivi di mercato

Il tecnico asturiano è in cima alla lista del club francese per sostituire Galtier: Italiano e Motta le alternative di De Laurentiis, che per il centrocampo punta deciso su Samardzic

26-05-2023 12:30

I tifosi del Napoli sembrano concordare con Aurelio De Laurentiis: Luis Enrique è il perfetto successore di Luciano Spalletti sulla panchina dei campioni d’Italia. Il presidente del club partenopeo è in pressing sul tecnico spagnolo, ma il Napoli non è il solo a fargli la corte: anche il Psg, infatti, avrebbe messo Luis Enrique nel mirino. Intanto il Napoli continua a muoversi sul mercato: Samardzic dell’Udinese l’obiettivo principale per il centrocampo, mentre per l’attacco spunta un nome nuovo.

De Laurentiis vuole Luis Enrique al Napoli

Un allenatore che ha già vinto la Champions League – il sogno di Aurelio De Laurentiis -, tatticamente affine alle idee di Luciano Spalletti e capace di sostenere la pressione di una piazza come Napoli dopo la conquista dello scudetto: questi i motivi per cui ADL è convinto che Luis Enrique sia il tecnico perfetto per sedersi sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport i contatti con l’ex c.t. della Spagna sono già avviati da tempo, Luis Enrique sarebbe attratto dall’idea di tornare in Italia dopo la deludente stagione vissuta con la Roma e dal Napoli, squadra con elementi compatibili con il tipo di gioco che piace praticare all’asturiano.

La corte del Psg a Luis Enrique: le alternative del Napoli

Luis Enrique, però, resta un allenatore appartenente all’élite del calcio internazionale e diversi club, oltre al Napoli, sono interessati a lui. Nonostante sia molto interessato alla Premier League, lo spagnolo ha già rifiutato la corte del Chelsea, non essendo convinto dal progetto tecnico dei Blues. Secondo Le Parisien, però, Luis Enrique sarebbe in cima alla lista del Psg in caso di esonero dell’attuale tecnico Galtier, soprattutto perché ha già allenato (e vinto la Champions) giocando con Neymar e Messi, al Barcellona. E la concorrenza del club parigino sarebbe probabilmente la più pericolosa per il Napoli.

Nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Luis Enrique, De Laurentiis potrebbe ripiegare su un allenatore italiano emergente: ADL da tempo stima Vincenzo Italiano della Fiorentina, ma non ha intenzione di battagliare con l’amico Commisso per strappargli il tecnico; ecco allora prendere quota il nome di Thiago Motta, che con il suo lavoro è riuscito a elevare il gioco e a migliorare la classifica del Bologna.

Napoli su Samardzic, piace Zhagrova

Intanto il club di De Laurentiis continua a muoversi sul mercato, nonostante la situazione di impasse legata alla figura di Cristiano Giuntoli: il d.s. vuole lasciare e andare alla Juventus, ADL è però intenzionato a far valere il suo contratto, che scadrà solo a giugno 2024. Intanto però la società porta avanti i contatti con l’Udinese per Samardzic, centrocampista che potrebbe elevare il tasso tecnico e fisico del Napoli, vicino a salutare Demme, Ndombele e forse anche Zielinski, se il polacco non rinnoverà il suo contratto in scadenza 2024.

Nella stessa situazione di Zielinski è Lozano, che potrebbe essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno: secondo il Corriere dello Sport il nome nuovo per la fascia destra d’attacco è quello di Edon Zhegrova, 24enne kosovaro del Lille di piede mancino, autore di 4 gol e 5 assist in questa stagione. Zhegrova costa circa 10 milioni di euro, ma secondo gli scout del Napoli avrebbe ampi margini di crescita.