Champions League, prendono forma le fasce: il Napoli sarà testa di serie

Si cominciano a delineare le fasce per i gironi di Champions League in vista della stagione 2023/2024. Il Napoli sarà in prima fascia dopo la vittoria dello scudetto con Manchester City e Barcellona

24-05-2023 10:30

La stagione 2022/2023 non è ancora consegnata ai libri di storia, ma la prossima già prende forma: almeno in ambito internazionale. Si cominciano a delineare infatti già le griglie di partenze della prossima Champions League. La stagione 2023/2024 sarà l’ultima stagione della manifestazione internazionale con il format attuale. Al termine dei campionati ci saranno 26 squadre qualificate, mentre le ultime 6 squadre che entreranno nella fase a gironi arrivano dai playoff.

Champions League: le fasce dei gironi 2023/2024

La prima fascia nel sorteggio dei gironi della Champions League comprende le sei squadre che hanno vinto il campionato nei paesi con il ranking Uefa più alto, ed a completare il quadro ci sono le due squadre che hanno vinto l’ultima Champions League e l’ultima edizione dell’Europa League. Nel caso una di queste due squadre combaciasse con una di quelle che ha vinto il proprio campionato nazionale, ad entrare come testa di serie sarebbe la squadra detentrice del titolo nel paese che ha il settimo posto nel ranking Uefa.

Champions League: il Napoli sarà in prima fascia

Ci sono squadre che sono già sicure della prima fascia in vista della prossima edizione della Champions League e tra queste ci sarà sicuramente il Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Gli azzurri non incontreranno sicuramente sulla loro strada né il Manchester City e nemmeno il Barcellona che hanno conquistato la vittoria in Premier League e in Liga. In seconda fascia sono già sicure del posto Real Madrid, Atletico Madrid, Lipsia e Arsenal. Nella terza fascia troveremo sicuramente Salisburgo, Dinamo Zagabria, Lazio e Stella Rossa.

Champions League: le squadre ancora in bilico

La prima fascia dei gironi di Champions League resta quindi ancora da definire a cominciare dalla Budensliga che deve ancora decretare la squadra campione con il Borussia Dortmund ormai ad un passo dal titolo. Stesso discorso vale anche per il Psg e il Benfica che in questo momento sono ad un passo dalla vittoria finale. Un posto in prima fascia andrà alla vincente della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, mentre un altro toccherà ad Inter (se la squadra di Inzaghi dovesse conquistare la Champions) oppure al Feyenoord.

Restano però da definire ancora diverse squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League e che sono ad un passo dalla qualificazione. Il Manchester United e l’Inter sono ad un passo dalla qualificazione (passando per il campionato) ed andrebbero in seconda fascia, mentre in terza fascia ci potrebbero essere Milan e Real Sociedad. In quarta ci sarà invece il Lens, secondo in Ligue 1 e ad un passo dalla possibilità di qualificarsi alla Champions League a distanza di 20 anni dall’ultima apparizione.