Roma, Mourinho attacca: "Ci voleva Gesù per arrivare tra le prime 4"

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il tecnico della Roma José Mourinho ha provocato i rivali della Lazio e analizzato a suo modo la penalizzazione della Juventus.

22-05-2023 21:32

La Roma non va oltre il 2-2 contro la Salernitana e adesso il piazzamento Champions League in campionato si allontana. Nonostante la penalizzazione di 10 punti alla Juventus, il Milan (quarto) adesso è distante quattro punti. Molto probabilmente i giallorossi tenteranno l’ingresso nell’Europa che conta tramite l’Europa League, con la finale col Siviglia in programma tra poco più di una settimana. Potrebbero infatti non bastare 6 punti nelle ultime due giornate di Serie A.

Roma, Mourinho provoca la Lazio

Al termine della partita contro la Salernitana, Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Primo tempo con poca intensità e concentrazione. Magari per i tanti cambi, e la colpa è mia, ma la situazione non è facile. C’è una finale e tanti giocatori stanchi. Ci sono cambi obbligati, già accordati prima della partita. Non è facile fare questa gestione. Partita difficile, la Salernitana ha giocato la finale della Champions, ma non è una critica, è una cosa che mi piace, e ha fatto bene”.

Mourinho ha anche stuzzicato la Lazio, che ieri ha battuto l’Udinese con un rigore contestato dai bianconeri: “Pairetto bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene. Non è il risultato che volevamo. La finale è più importante delle due partita di campionato”.

Juve penalizzata: il parere di Mourinho

Mourinho si è espresso così sulla penalizzazione della Juventus: "I dieci punti? Per me è uno scherzo. Per noi e per tutti questa situazione dei punti a due gare dalla fine…se mi dicono questo prima di Monza o Bologna, sicuramente il nostro approccio al campionato sarebbe stato diverso. A sapere che la Juve prendeva i punti e che la nostra migliore era mettere tutto sulla Uefa, è quello che abbiamo fatto. Mi dispiace per loro, ma a livello del campionato cambia qualcosina. Ma preferisco dire che mi dispiace per i professionisti che hanno fatto i punti sul campo e pagano perchè dirigenti e società hanno sbagliato".

Infine, Mourinho ha svelato le condizioni di Dybala in vista della finale di Europa League contro il Siviglia: “Come sta Paulo? Male. Se sono ottimista? no. Gli altri? Smalling ha giocato 90, El Shaarawy pure, Gini ne ha giocato tanti. Vediamo Spinazzola. Con la Fiorentina è un allenamento? Un allenamento serio. Faremo più cambi, ma giocheremo con serietà”, ha concluso dopo Roma-Salernitana.

Roma, Mourinho cita Gesù Cristo

La chiusura dello Special One è dedicata a un primo, parziale bilancio della stagione: sette milioni di mercato e finale di Europa League, ci sarebbe già da essere soddisfatti. Per Mou si tratta di un’impresa dai risvolti addirittura divini: “Non è un miracolo, è Gesù Cristo che è arrivato a Roma ed è andato in Vaticano. Se influisce sul futuro? Ciao a tutti, me ne vado in vacanza, devo prendere un aereo”.