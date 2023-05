Ansia Napoli, i nomi degli eredi di Spalletti: l’indizio che porta a Benitez, idea Luis Enrique 

Continua il toto-allenatori in casa degli azzurri con due piste che parlano spagnolo: insieme a Rafa all’ombra del Vesuvio potrebbe tornare anche Reina, già avvistato a Posillipo

23-05-2023 11:33

Chi sarà il nuovo tecnico del Napoli? La domanda tormenta i tifosi azzurri dopo le parole pronunciate da Luciano Spalletti al termine della partita vinta conto l’Inter. Il toto-allenatore impazza, con la pista spagnola che sembra la più calda: secondo il Corriere dello Sport il sogno di De Laurentiis sarebbe Luis Enrique, ma resta in piedi l’ipotesi del ritorno di Rafa Benitez. Del suo staff potrebbe far parte anche Pepe Reina, avvistato in questi giorni a Napoli in zona Posillipo.

Napoli, sogno Luis Enrique per il post-Spalletti

Un allenatore di prestigio, che ha già vinto la Champions League, non teme le pressioni della piazza ed erediterebbe senza problemi la filosofia di gioco di Luciano Spalletti, imperniata su pressing e possesso palla: queste le motivazioni elencate oggi dal Corriere dello Sport per cui Luis Enrique, ex tecnico del Barcellona e c.t. della Spagna, sarebbe il preferito di Aurelio De Laurentiis come prossimo allenatore del Napoli.

Anche l’ingaggio di “Lucho” sarebbe in linea con i parametri del Napoli: da c.t. Luis Enrique guadagnava “solo” 1,15 milioni di euro annui, mentre quando allenava il Barça il suo ingaggio era di 5 milioni, uno stipendio alto quindi ma comunque alla portata di De Laurentiis.

Napoli, la pista Benitez per la panchina

Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, c’è un altro tecnico spagnolo che attende la chiamata del Napoli: si tratta di Rafa Benitez, che da Liverpool aspetta solo un cenno di De Laurentiis per tornare all’ombra del Vesuvio. Nel biennio 2013-2015 Benitez segnò l’avvio del processo di internazionalizzazione del Napoli, contribuendo ad arricchire la bacheca del club con una Coppa Italia e una SuperCoppa Italiana, prima di salutare per una qualificazione Champions mancata all’ultima giornata. Benitez, soprattutto, è l’uomo che ha portato al Napoli una generazione di giocatori che ha poi scritto la storia del club: Higuain, Albiol, Callejon, Koulibaly, Ghoulam. Anche lui ha già vinto una Champions League – col Liverpool contro il Milan nella mitica notte di Istanbul – il grande obiettivo di ADL per il Napoli dei prossimi anni.

Reina a Napoli come spalla di Benitez

Un indizio del possibile approdo di Rafa Benitez a Napoli è fornito dal Corriere del Mezzogiorno, secondo cui Pepe Reina, ex portiere degli azzurri e uomo di fiducia del tecnico spagnolo, sarebbe stato avvistato in città, precisamente a Posillipo, in cerca di un appartamento. Reina si sarebbe recato anche in una locale agenzia immobiliare: secondo il quotidiano, l’ex portiere potrebbe trasferirsi a Napoli per svolgere il ruolo di vice di Benitez.