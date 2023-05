Il Napoli piega anche l'Inter, per i tifosi è sempre festa: una sola richiesta

Anche l’Inter s’inchina al Napoli. I nerazzurri erano rimasti l’unica squadra a non aver perso in questo campionato contro la corazzata di Spalletti: sono caduti anche loro. Vittoria che scatena gli entusiasmi dei tifosi partenopei, allontanando per qualche ora le voci di mercato – insistenti e in qualche caso fastidiose e preoccupanti – esplose subito dopo la conquista aritmetica dello scudetto. Tre a uno con reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano: per il giovane centrocampista, primo gol in A e proprio al Maradona.

Napoli, chi in panchina il prossimo anno?

Prima della gara sui social si discute proprio del prossimo titolare della panchina azzurra: il popolo azzurro vorrebbe rivedere ancora chi c’è oggi. “Spalletti a vita”, scrive Mario. “Spalletti non si tocca”, avvisa Giuseppe. “Se proprio dovesse andar via Spalletti andrei su Italiano o De Zerbi“, è invece il suggerimento di Carlo. “Prendiamo Conte e vinciamo i prossimi tre scudetti in scioltezza”, l’auspicio di Pasquale. “Io voglio Gallardo del River Plate“, fa sapere Giuliano.

Napoli-Inter, primo tempo: bufera sull’arbitro

Poi comincia la partita e Domenico se la prende con l’arbitro Marinelli, che grazia Gagliardini già ammonito: “Capisco che siamo campioni d’Italia, ma non è normale adesso non fischiarci più niente”. Enzo ha un cruccio: “Li stiamo massacrando ma non tiriamo in porta”. Agostino ne ha un altro: “Vista l’Inter, potevamo giocarcela noi la finale di Champions…”. Alessandro pone l’accento su uno dei pochi limiti della rosa azzurra: “Non abbiamo tiratori da fuori area e visto che non ci danno rigori, è un handicap pesante”.

Il Napoli vince ancora, tifosi in estasi

Nella ripresa arrivano finalmente i gol. Giosué bacchetta Inzaghi: “L’Inter sta facendo le prove per la finale contro il City: difesa a oltranza e contropiede”. Ci pensa Anguissa a scardinare il fortino nerazzurro: “L’avevo detto che segnava lui, finisce 3-1”, profetizza Stefano. C’è spazio per nuove recriminazioni arbitrali: “Perché ha annullato il raddoppio di Simeone? Perfino Marelli s’è scandalizzato in diretta”, fa notare Piero. Pirotecnico il finale. Pareggia Lukaku, ma Di Lorenzo e Gaetano fanno esplodere ancora Fuorigrotta. E i social tinti d’azzurro: “Quest’anno non ce n’è per nessuno”.