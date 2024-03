Napoli, suggestione Sarri: le parole di De Laurentiis e la nostalgia del popolo azzurro

L'addio di Sarri alla Lazio apre alla possibilità del ritorno a Napoli? Adl ha lasciato trapelare il suo pensiero, le reazioni dei tifosi sui social

13-03-2024 12:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Maurizio Sarri lascia la Lazio. Il Napoli la Champions. E se il Comandante tornasse nella città dov’è nato e si è alimentato il mito del sarrismo? L’accostamento è immediato. Fin troppo facile. E anche sui social qualche nostalgico c’è. Ma le parole del presidente De Laurentiis sembrano escludere il possibile ritorno di fiamma.

Sarri torna a Napoli? De Laurentiis non sembra d’accordo

De Laurentiis, si sa, ha abituato i tifosi del Napoli ai fuochi d’artificio. Nel bene e nel male. Pirotecnico, sempre. E, dopo aver già provato a riportare senza successo Sarri ai piedi del Vesuvio nel gennaio 2021 al posto di Gattuso, non pare disposto ad accoglierlo nuovamente in famiglia.

Almeno è ciò che si evince dalle dichiarazioni al vetriolo rilasciate prima della gara di Champions col Barcellona. Commentando le dimissioni dalla Lazio del tecnico di Figline Valdarno, Adl ha detto: “Mi ha stupito molto. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente”. Boom. Via la carota, resta solo il bastone.

Il futuro del Napoli è un’incognita: chi allenerà gli azzurri?

Calzona, già vice di Sarri, potrebbe gettare le basi proprio per il ritorno dell’allenatore che ha lasciato la Lazio al nono posto in classifica e dopo tre sconfitte di fila. Occhio, però, perché il ct della Slovacchia ha avuto il merito di rivitalizzare una squadra alla sbando dopo le prime due fallimentari gestioni con Rudi Garcia e Mazzarri. Il sogno Antonio Conte sembra destinato a rimanere tale, soprattutto senza Europa. E, allora, restano in piedi le ipotesi Pioli, se dovesse lasciare il Milan, Italiano, da anni apprezzato anche pubblicamente da Adl, e Palladino. Papabile anche il nome di Gasperini, già in passato vicinissimo alla panchina azzurra.

E se fosse Sarri a guidare il Napoli? Il pensiero dei tifosi

C’è chi si sfrega le mani al solo pensiero e chi, invece, è ancora scottato per il suo ‘tradimento’ sportivo consumato col passaggio alla Juventus. “Torna che Napoli ti aspetta” afferma Paolo su Twitter. “Pronti per il Sarri bis a Napoli a giugno?” scrive Emigol. “Giusto per la cronaca: io Sarri al Napoli non lo rivoglio” sentenzia Fatina. Della stesso avviso Rita su Facebook: “La minestra riscaldata non è proprio il massimo”. “Abbiamo avuto l’esempio di Mazzarri, non ci basta?” conclude Pantaleo.