Napoli, De Laurentiis nella bufera dopo aggressione a cameraman Sky: il retroscena

Il patron e la guerra alle tv: dopo Dazn è toccato a Sky, con tanto di spintone al cameraman per l'intervista a Politano. Sul web scatta la condanna

12-03-2024 09:46

Dopo Dazn, Sky. È bufera su Aurelio De Laurentiis dopo l’irruzione in diretta per bloccare l’intervista a Politano e dopo aver rifilato anche uno spintone al malcapitato cameraman. Perché il patron del Napoli ha iniziato questa guerra alle tv?

De Laurentiis contro le tv: da Dazn a Sky, cosa è successo

In principio è toccato a Dazn. In occasione della sfida con la Juventus, il Napoli ha comunicato all’emittente che non avrebbe più potuto intervistare i tesserati del club azzurro. Silenzio totale. E multa da 100mila euro, come riferisce il Corriere dello Sport. Secondo il numero uno azzurro, sarebbe proprio di Dazn ‘la colpa’ di far giocare il match con l’Atalanta alle 12:30 di sabato 30 marzo.

Quindi, dopo aver inveito ieri allo stadio contro il giornalista di Sky per l’intervista a Politano, l’aggressione al cameraman in diretta, alla vigilia della partita da dentro o fuori di Champions League col Barcellona. Il video è ovviamente diventato virale oltre i confini nazionali e non è stato certo un bel vedere né tantomeno uno spot per un club che ambisce ad avere caratura mondiale.

L’indiscrezione: il vero motivo della rottura tra Adl e Sky

A rivelare quello che sarebbe il reale motivo del blitz di ADL contro Sky è TuttoSport. Secondo il quotidiano, il numero uno del Napoli avrebbe voluto che a intervistare Politano fosse Gianluca Di Marzio per via del suo legame con la città e non Massimo Ugolini, che, nonostante segua i partenopei da anni, è nato a Roma e, dunque, non sarebbe ritenuto adatto. Insomma, ormai è diventata una vera e propria guerra alle tv.

Il web condanna De Laurentiis: le reazioni social

L’ultima di De Laurentiis proprio non è piaciuta, e non solo agli addetti ai lavori che hanno stigmatizzato il comportamento del presidente. Soprattutto tra i tifosi del Napoli sono davvero in pochi quelli che lo sostengono. “Una pagliacciata sotto gli occhi di tutti, danneggia la squadra in un momento delicato. Autolesionista” scrive su X Mario. “Sky, Dazn… volete mettere fine a questa diatriba tra voi e De Laurentiis? Non intervistatelo più, non nominatelo più. Non date seguito alle sue visioni. Lo dico da tifoso del Napoli e mi spiace tanto dover suggerire queste prese di posizioni” propone Franl. “Sbaglia e anche tanto nei modi e nei tempi. Tra l’essere sopra le righe o irrimediabilmente cafoni c’è un confine labilissimo e lui purtroppo lo supera spesso” sentenzia Giuseppe.