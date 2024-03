Napoli, l’aggressione di De Laurentiis a un cameraman: le immagini di El Chringuito lo incastrano. Il video

El Chiringuito mostra le immagini del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che spinta un cameraman dopo aver tirato via Politano da un’intervista con Sky

La vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Napoli sembra essersi immediatamente agitata ma la colpa non è la rivalità tra le due squadre o tra le due tifoserie, bensì il temperamento fumantino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che ne ha combinata un’altra delle sue.

Napoli, De Laurentiis aggredisce un cameraman

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è famoso per i suoi atteggiamenti spesso sopra le righe, per le sue parole a volte eccessive nei confronti dei giornalisti. Ma stavolta potrebbe aver davvero passato il segno e a mostrarlo solo le immagini di El Chiringuito TV, nota trasmissione spagnola.

L’episodio è avvenuto nel corso dell’intervista che Matteo Politano stava concedendo a Sky, il presidente De Laurentiis ha tirato via il giocatore e poi ha cominciato uno scambio di parole con un cameraman con il patron azzurro decisamente alterato che finisce per spingerlo via.

De Laurentiis e la sfuriata contro Sky

Qualche giorno fa a finire nel mirino del numero 1 del Napoli era stato DAZN, De Laurentiis infatti si era lasciato andare ad uno sfogo contro l’emittente che ha i diritti televisivi della serie A, ed era arrivato al punto da decidere che i tesserati del club azzurro non avrebbero più dovuto rilasciare dichiarazioni a Dazn. Una scelta che la Lega ha anche punito con una multa molto salata, ora resta da capire quale sia stata la molla che ha fatto scattare il produttore cinematografico nei confronti di Sky ma le immagini non depongono di certo a suo favore.

ADL nel mirino dei social: “Vergogna assoluta”

L’aggressione di De Laurentiis nei confronti del cameraman a bordocampo riceve la condanna assoluta da parte di addetti ai lavori e tifosi in generale. Il mondo del calcio, dopo l’episodio D’Aversa, sembra vivere una crisi di nervi e il numero uno azzurro commette un errore molto grave: “E’ una vergogna assoluta”, scrive il giornalista Giovanni Capuano che parla senza mezzi termini di aggressione. “Mi sfugge il senso dell’intero modus operandi di De Laurentiis da luglio 2023 in poi. Peggio di così è difficile anche solo immaginarlo”. E ancora: “Questo gli può servire come spot per partecipare al mondiale per club”.