Napoli, sui social il grande rimpianto: E' stato un errore

Il grande rimpianto. Solo un anno fa Carlo Ancelotti veniva esonerato dal Napoli per lasciare il posto a Rino Gattuso. Ora la situazione sembra essersi completamente capovolta. Il tecnico emiliano è stato allontanato dal presidente De Laurentiis per una serie di risultati molto negativi alla sua seconda stagione al timone della squadra azzurra, e anche a causa di molti malumori all’interno dello spogliatoio.

In quel momento i tifosi azzurri accolsero come un sollievo la notizia dell’addio del tecnico che alla sua seconda stagione non era stato capace di eguagliare né tantomeno di avvicinarsi ai risultati conseguiti alla sua stagione di debutto sulla panchina del Napoli. Ma ora la situazione sembra ripetersi con Gattuso praticamente alla gogna per i risultati di questa stagione.

Il rimpianto social

A scatenare nuovamente il dibattito su Carlo Ancelotti ci pensa la vittoria storica del suo Everton in casa del Liverpool. La squadra inglese non diceva ad Anfield da 22 anni e non vinceva un derby da 11 anni. A osannarlo anche il quotidiano online “Il Napolista” da sempre dalla parte del tecnico emiliani: “Come è bello avere un allenatore in panchina – scrive – Ancelotti ha stravolto l’Everton”.

La reazione dei tifosi

Molti tifosi salgono sul carro del rimpianto, sostenendo che probabilmente l’addio del tecnico è stato troppo frettoloso e anche sbagliato. Ma c’è anche chi mette nel contesto questa vittoria dell’Everton: “Con questo Liverpool – scrive Antonio – avrebbe vinto anche il Napoli di Gattuso. Quarta sconfitta consecutiva e quarta sconfitta consecutiva in casa. Un disastro”.

Ma sono tanti gli allenatori che sono dalla parte del tecnico emiliano: “Noi lo abbiamo cacciato perché i giocatori volevano fare di testa loro. Vergogna. Ancelotti è un grande allenatore”. Mentre Pasquale mette l’accento su una serie di scelte sbagliate da parte della società azzurra: “Metteteci anche il gol della vittoria di Amin Younes con il Francoforte e contro il Bayern. Forse a Napoli qualcuno dovrebbe meditare sulle scelte fatte negli ultimi anni”.

SPORTEVAI | 21-02-2021 08:50