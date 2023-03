Napoli, tanta tattica in vista dell'Atalanta di Gasperini

Differenziato per Hirving Lozano, in fase di recupero dopo un risentimento muscolare

08-03-2023 14:45

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di mister Luciano Spalletti, preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al “Maradona” per la 26esima giornata di Serie A (fischio d’inizio alle 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla.

Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente Victor Osimhen, il quale ha sfruttato un permesso concessogli dalla società.