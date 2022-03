Napoli, tentativo del Manchester United per Osimhen

01-03-2022 16:14

Il centravanti nigeriano del Napoli Victor Osimhen è stato protagonista fino a questo momento di una super stagione, seppure condizionata dai soliti, troppi infortuni. 11 gol e un assist tra Serie A ed Europa League, ma quello che impressiona sono i margini di crescita di questo ragazzo che non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale.

Ovvio che prestazioni così creano interesse e, secondo quanto scrive il Daily Star, sembra che il Manchester United abbia compiuto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Rangnick, tecnico dei Red Devils, considera Osimhen ideale per la sua idea di calcio in caso di conferma anche nella prossima stagione.

Il Napoli tuttavia si è dimostrato molto freddo, e De Laurentiis pare abbia fissato il prezzo della punta sui 100 milioni di euro. Al momento troppi per il club di Manchester, ma in estate potrebbe tornare all’assalto.

OMNISPORT