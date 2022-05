24-05-2022 10:59

Il mercato del Napoli è appena agli inizi ma gli azzurri sono già attivissimi. Il presidente De Laurentiis e lo stesso allenatore Spalletti hanno lasciato intendere che potrebbero rendersi necessarie alcune cessioni dolorose oltre agli addii annunciati e celebrati di Insigne e Ghoulam.

Per il momento, però, il club partenopeo sta piazzando solo colpi in entrata. Dopo l’ingaggio del georgiano Kvaratskhelia, attaccante esterno di estro e fantasia a rimpiazzare Lorenzo “il Magnifico”, è in arrivo all’ombra del Vesuvio anche un nuovo terzino sinistro.

Mercato Napoli, c’è l’accordo con Mathias Olivera: fissate le visite mediche

Si tratta di Mathias Olivera, esterno classe 1997 in arrivo dal Getafe per un’operazione complessiva da 14 milioni di euro (12 di base fissa più due di bonus) pagabili in tre esercizi. Un’operazione che sembrava essersi complicata negli ultimi giorni, dopo le dichiarazioni del presidente del club spagnolo: “Su di lui altre cinque squadre”.

Decisivo il parere del calciatore, che a Napoli guadagnerà un milione e mezzo a stagione. A quanto pare, a consigliargli di volare a Napoli – in mattinata le visite mediche a Roma – è stato un grande ex: Edinson Cavani.

Clamoroso: la Salernitana tratta Cavani sul mercato

Ironia della sorte, anche il Matador potrebbe fare ritorno in Campania. Non a Napoli, però, bensì nella vicina Salerno. Il presidente Iervolino, infatti, sogna il clamoroso colpo di mercato della Salernitana come confidato in un’intervista al quotidiano Il Mattino: “Sì, devo dire che l’idea mi solletica. Ma non abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche”. Insomma, l’ex idolo dei tifosi partenopei potrebbe accasarsi dai rivali sportivi granata.

Calciomercato: Olivera a Napoli, Cavani a Salerno? Tifosi spiazzati

È soprattutto questa prospettiva a spiazzare i sostenitori del Napoli: “Se davvero Iervolino porta Cavani a Salerno, De Laurentiis può solo nascondersi“, scrive Eduardo. “Olivera è un buon giocatore, peccato che il suo ingaggio finisca in secondo piano davanti a una notizia del genere”, aggiunge Luis.

Ben diverso invece l’umore dei tifosi della Salernitana, in euforia per una salvezza incredibile e ora incantati dal sogno Cavani sul mercato: “Non succede, ma se succede…“, scrive il tifoso salernitano Rocco. E sono in tanti a Napoli a rammaricarsi di una circostanza: “Ma Iervolino non poteva comprarsi il Napoli, anziché ripiegare su quelli là?”.