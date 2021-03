Napoli, tifosi in festa: E ora prendiamoci la Champions

Missione compiuta. Il Napoli passa a San Siro, batte il Milan e tiene vive le speranze di qualificazione in Champions. Politano firma l’impresa azzurra e sono tre punti d’oro per la truppa di Gattuso, che parte bene, passa in vantaggio, poi tiene il risultato con qualche sofferenza di troppo nel finale. Brividi sul consulto Var di Pasqua, chiamato dal ‘solito’ Mazzoleni, ma stavolta il rigore per il Milan non arriva.

Il ‘falso Mertens’

Il Napoli gioca un buon primo tempo, sfiora il gol in almeno tre circostanze, ma non riesce a pungere anche perché Mertens non sembra in serata. Il belga è lontano dalla sua condizione migliore e i tifosi lo sottolineano: “Mertens era meglio se partiva dalla panchina, non è ancora al top”. Qualcuno incalza: “Spiace dirlo ma con Mertens giochiamo in dieci. Questo Mertens, s’intende”. Mentre qualcun altro sospetta che ci sia un sosia in campo al suo posto: “Più che ‘falso nueve’ sembra un ‘falso Mertens‘. Dov’è finito Ciro?”.

Il gol di Politano

A inizio ripresa il risultato si sblocca. Gli azzurri riconquistano palla a centrocampo e Zielinski imbecca Politano per la rete del vantaggio. “Sono molto contento per questo ragazzo, Politano è un ragazzo che non fa mai polemica e non sempre ha avuto lo spazio che meritava”, sottolinea un supporter azzurro. “Vantaggio meritato, rispetto alle altre volte almeno stiamo vedendo un gioco più tecnico e veloce”, scrive un altro supporter. “E non è il solo: “Non so come andrà ma devo dire che stasera la squadra mi sta piacendo”.

Sofferenza e apoteosi

C’è spazio per colpire in contropiede, Osimhen prende il posto di Mertens, ma il Napoli abbassa il suo raggio d’azione e si concede alle offensive del Milan. “Dopo il gol abbiamo smesso di giocare, sono preoccupata”, scrive una supporter. “Temo il solito rigore per il Milan“, scrivono in molti. “Eccolo, l’ha chiamato Mazzoleni“, sentenzia uno al momento del contatto Bakayoko-Theo. “E invece no, finalmente è Pasqua anche per noi”, esulta un tifoso dopo la mancata concessione del penalty.

SPORTEVAI | 14-03-2021 22:51