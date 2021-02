Napoli, tifosi sconsolati: Fategli la cura Cuadrado

Questa sera per il Napoli è in calendario una trasferta delicata sul campo del Genoa, sfida che potrebbe rilanciare la formazione di Gattuso nella corsa Champions dando continuità al successo sul Parma. Sfida, però, ricca di insidie, vuoi per l’ottimo momento di forma della formazione di Ballardini, vuoi per le polemiche e le voci spiazzanti attorno all’undici partenopeo e vuoi, soprattutto, per le pesanti assenze con cui il Napoli dovrà affrontare il match.

Napoli, quanti assenti

Mertens, infatti, tornerà soltanto in settimana dal Belgio e potrebbe essere a disposizione solo tra una quindicina di giorni, visto che la caviglia gli fa ancora male. Fuori causa pure Ghoulam e Koulibaly, positivi al Covid, mentre Osimhen non ha più di 30-45 minuti nelle gambe, Petagna è acciaccato e Insigne è sempre in forse dopo essere uscito malconcio dalla sfida di coppa con l‘Atalanta. E nella lunga lista di indisponibili, poi, figura anche un calciatore che in teoria è uscito fuori dal Covid, ma che tornerà solo tra qualche giorno.

Fabian non convocato, malumori e ironie

Lo spagnolo Fabian, infatti, non è stato convocato da Gattuso per il match di Marassi. Dovrà lavorare ancora per qualche giorno per ritrovare la miglior condizione ed essere a disposizione, con tutta probabilità, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Cuadrado positivo il 5 gennaio: in campo il 20 in Supercoppa, mvp della partita. Fabian positivo il 15 gennaio: dopo 22 giorni non è ancora in grado di giocare”, sottolinea indignato un tifoso partenopeo in un gruppo Facebook. “Fategli la cura Cuadrado“, ironizza con amarezza un altro supporter. “E vi siete dimenticati di Osimhen? Positivo dopo la festa per il suo compleanno, negativo dopo più di tre settimane e con la spalla ancora malmessa. Non si può dire che in questa fase della stagione siamo molto fortunati con le questioni di infermeria”.

SPORTEVAI | 06-02-2021 11:24