Napoli, due positivi al Covid-19: doppia tegola per Gennaro Gattuso

E’ stata una giornata da dimenticare per il Napoli, che nel giro di poche ore si vede privato di due calciatori, risultati positivi al Covid-19: si tratta di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly.

In mattinata era arrivato l’annuncio della positività del difensore algerino: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Poi, nel tardo pomeriggio, è stata la volta del comunicato riguardante il difensore senegalese, che milita nella squadra partenopea dalla stagione 2014-2015 esattamente come Ghoulam: “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Una doppia tegola per il tecnico Gennaro Gattuso, che sta già passando un periodo pieno di tensione con la società dovrà fare a meno dei due difensori, oltre che per la trasferta contro il Genoa di domani sera, come minimo anche per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta di mercoledì 10 e per il big match del San Paolo contro la Juventus di sabato 13.

Il Napoli è arrivato a nove casi di positività stagionale dopo quelli di Petagna, Zielinski, Elmas, Hysaj, Rrahmani, Osimhen e Fabian Ruiz, la guarigione di quest’ultimo è l’unica nota lieta di questi ultimi giorni, lo spagnolo è recuperato per la zona centrale del campo.

OMNISPORT | 05-02-2021 18:58