Napoli: tifoso muore d'infarto durante i festeggiamenti

E' accaduto ieri in piazza Plebiscito mentre il pubblico azzurro era riunito per seguire la consegna della Coppa e la festa al Maradona

05-06-2023 08:58

C’è un morto nei festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. La tragedia ieri in piazza Plebiscito, mentre il pubblico azzurro era tutto in strada per assistere alla consegna della Coppa e poi alla festa allo stadio Maradona, al termine dell’ultima partita contro la Sampdoria. Come scrive l’edizione online de Il Mattino, l’uomo è stato colto d’infarto e immediatamente soccorso dal 118, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo durante il trasporto in ospedale. Ieri, a Napoli, per vie, piazze e vicoli c’era tantissima gente, anche grazie ai tre maxischermi piazzati in città per chi non aveva trovato il biglietto per lo stadio.