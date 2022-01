Napoli-Toronto, l'ultima decisione di Lorenzo Insigne

06-01-2022 18:52

Ormai è cosa fatta per quanto riguarda il passaggio di Lorenzo Insigne ai canadesi del Toronto, formazione che milita in MLS. Come riportano le ultime indiscrezioni, però, il trequartista non avrebbe nessuna intenzione di trasferirsi Oltreoceano già ora, ma anzi vorrebbe onorare gli ultimi sei mesi di contratto che gli restano.

Discorso diverso per quel che riguarda la fascia da capitano. Su quello Insigne non sembra avere grossi problemi e rimetterà tutte le decisioni allo spogliatoio e alla volontà di Luciano Spalletti.

