Napoli, tris in amichevole con la Juve Stabia

24-08-2022 21:17

Giornata di amichevole per il Napoli di Luciano Spalletti, che ha ospitato la Juve Stabia al Maradona in una gara che è stata l’occasione per presentare i nuovi arrivati al pubblico di casa. Vittoria per 3-0 del club partenopeo, con Sirigu, Ndombele, Raspadori e Simeone in campo dal primo minuto.

Le reti del Napoli sono arrivate tutte nel secondo tempo. Vantaggio di Ndombele al 57′, poi i gol dei giovani con il classe 2003 Ambrosino all’82’ e Zerbin al 90′. Spalletti ha schierato il 4-2-3-1 con Simeone che per la prima volta ha giocato da vice-Osimhen.

Il mister ha poi parlato dopo la gara a Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è da evidenziare che i nostri avversari stanno bene in campo nonostante siano due categorie inferiori, hanno fatto una bella figura. Qualcuno non è ancora in grande condizione e questa partita lo ha evidenziato”.