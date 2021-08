Napoli, trovato l'erede di Insigne: tifosi sul piede di guerra

Il Napoli e gli agenti di Lorenzo Insigne non sembrano intenzionati a sedersi nuovamente al tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto del capitano azzurro ed è dunque logico che siano tornate a circolare voci di un possibile addio del 24: il Milan, in particolare, sembra pronto a tornare all’assalto per l’attaccante, che piace molto a Paolo Maldini.

Boga l’erede di Insigne

In questa ottica, se Insigne dovesse lasciare il Napoli la società partenopea sarebbe obbligata a tornare sul mercato per assicurare a Luciano Spalletti un altro esterno offensivo. Dalla Francia arrivano conferme in questo senso: secondo il quotidiano Footmercato, infatti, è tornata calda la pista che porta il Napoli a Jeremie Boga.

La stampa francese afferma che non c’è mai stata una trattativa tra il Sassuolo e il Marsiglia per l’esterno ivoriano e che anche l’interesse dell’Atalanta si sarebbe decisamente affievolito. Al contrario, il Napoli sarebbe tornato a chiedere informazioni su Boga, la cui valutazione è calata nel corso dell’ultimo anno: un anno fa il Sassuolo chiedeva 40 milioni per il giocatore, ora potrebbe accontentarsi della metà.

I tifosi napoletani si spaccano

Il nome di Boga, però, divide i tifosi napoletani, soprattutto nel confronto con Insigne. “Magari vendessimo Insigne, meglio girare pagina. Occhio all’Atalanta perché possono soffiarcelo”, il commento di Massimo. Immediata la replica di Peter: “Abbiamo un calciatore titolare in nazionale, invidiato da tutti e sparate a vanvera… ma che avete in testa?”.

“Ma veramente c’è gente che preferirebbe Boga ad Insigne?!”, si chiede stupefatto Roberto, mentre Claudia scrive: “Mi piace Boga, ma come senso di appartenenza Lorenzo non si tocca, è il nostro capitano”.

SPORTEVAI | 10-08-2021 11:44