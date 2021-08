Il Milan si tinge di Azzurro: preso Florenzi, ora caccia ad Insigne

Alessandro Florenzi sarà un giocatore del Milan. L’esterno della Roma, tornato nella Capitale dopo l’anno in prestito al Psg, vestirà il rossonero tra pochi giorni: l’affare tra il club meneghino e i giallorossi è in dirittura di arrivo.

Milan e Roma hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il giocatore ha già detto sì e non vede l’ora di trasferirsi a Milano, mentre salta a questo punto definitivamente il ritorno di Dalot dal Manchester United.

Un’operazione fortemente voluta da Pioli, che stima Florenzi per la capacità di coprire più posizioni sulla fascia destra.

Il Milan si potrebbe tingere ulteriormente d’azzurro sul finire del mercato: gli occhi del Diavolo sono puntati infatti sullo stallo nella trattativa del rinnovo di contratto tra Lorenzo Insigne e il Napoli.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis è pronto a cedere l’attaccante di Frattamaggiore se arriverà un’offerta da 25 milioni di euro: l’obiettivo è non perderlo a zero nella prosima stagione. Distanti le parti: Insigne chiede 6 milioni di euro per il rinnovo, il club azzurro punta invece su un contratto al ribasso, 3,5 milioni di euro più bonus.

Il Milan è pronto a piombare sul giocatore ma per poter soddisfare le richieste di De Laurentiis dovrebbe fare un sacrificio, ovvero cedere Rafael Leao: molti club di Premier sono sul giocatore portoghese, ma Maldini negli ultimi giorni sembrava orientato a trattenerlo. L’occasione Insigne potrebbe però cambiare di nuovo le carte in tavola.

OMNISPORT | 10-08-2021 08:50