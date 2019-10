Napoli-Verona 2-0: dai tifosi applausi per due azzurri e sfottò

Il Napoli torna al successo e lo fa ringraziando proprio uno dei giocatori più criticati da inizio stagione e che meno spazio aveva trovato. La doppietta di Milik permette ad Ancelotti di tornare a casa con un sorriso e soprattutto con i tre punti in tasca. C’è di più però nei commenti dei tifosi partenopei, perché ci sono anche tante critiche per un brutto primo tempo.

Bravo Alex – C’è chi scrive a fine partita (e quindi a risultato acquisito) “Non è possibile andare avanti così. Il Verona ha dominato nel primo tempo e meritavano di essere in vantaggio loro. Ringraziamo Meret che ci ha salvato coi suoi miracoli ma così ve lo dico, non andiamo da nessuna parte”. Molti se la prendono anche per il fatto che la squadra sembra troppo ferma, con solo Callejoin e Ruiz a fare movimento senza palla.

Finalmente Arek – L’assoluto protagonista della vittoria per 2-0 del Napoli è ovviamente Milik, ma se da una parte viene esaltato dall’altra non manca chi sottolinea un particolare. Perché se c’è chi twitta “Si Arek!! Riprenditi il Napoli! Ora che ti sei sbloccato tornerai a fare gol a raffica” c’è chi invece sul social network afferma “Si, bravo, ma il giorno che segnerai alla Juve, all’Inter e non a Verona, Frosinone e Parma forse ti chiederò scusa”.

Sabato anche l’anno prossimo – Vista la rivalità in pratica una buona metà dei commenti dei tifosi partenopei consiste in prese in giro ai veronesi, che al San Paolo difficilmente vedono la loro squadra fare risultato. Il tono non è leggerissimo e “Tornate a casa con i soliti due babà. Speriamo che tornerete anche in Serie B!” è fra quelli riportabili.

19-10-2019