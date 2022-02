23-02-2022 08:45

Spalletti recupera due pezzi grossi per il ritorno di Europa League contro il Barcellona, in programma domani al Maradona. Ieri, infatti, Politano ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. Insigne dà buoni segnali, anche se oggi si faranno le ultime verifiche per capire se è completamente recuperato. L’allenatore toscano potrà così applicare il suo 4-2-3-1, mancato a Cagliari.

