Napoli, Victor Osimhen chiede scusa

Victor Osimhen è stato subissato di critiche dopo la positività al Covid-19 rivelata negli ultimi giorni. L’attaccante nigeriano sarebbe stato contagiato partecipando ad un party a sorpresa di Capodanno durante le vacanze che stava trascorrendo in Nigeria. Questo ha scatenato l’ira dei tifosi e anche del Presidente De Laurentis, visto che il giocatore manca già dai campi da diverso tempo per via di un infortunio alla spalla. Ora sarà probabilmente costretto a saltare anche la gara di Supercoppa italiana con la Juventus.

Con un post sul suo profilo instagram, Osimhen ha chiesto pubblicamente scusa per il suo comportamento:

“Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi”.

OMNISPORT | 03-01-2021 15:28