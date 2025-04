Il Napoli vince ma Juan Jesus si ferma per un guaio muscolare: emergenza in difesa per Conte

Il difensore brasiliano ha accusato un problema alla coscia destra, domani verrà valutato ma salterà sicuramente Monza, dove mancherà anche Buongiorno. Largo alla coppia Rafa Marin-Rrahmani

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Una nota stonata, in una serata apparentemente perfetta, ha caratterizzato la serata del Maradona. Il Napoli ha liquidato l’Empoli e si è portato nuovamente a ridosso dell’Inter, ma Antonio Conte dovrà fare i conti con un’emergenza in difesa nei prossimi turni di campionato.

Napoli, si ferma Juan Jesus

Al minuto 72′ di Napoli-Empoli, infatti, il difensore Juan Jesus è stato sostituito a causa di un problema muscolare alla coscia destra, che sembra essere abbastanza serio. Il giocatore è rimasto a lungo dolorante a terra, ed è uscito soltanto grazie all’aiuto dello staff medico, dato che non riusciva a camminare normalmente. Ha fatto un segno alla panchina interpretabile come se volesse dire “strappo”: al suo posto è entrato Rafa Marin.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conte, emergenza in difesa

Bisognerà aspettare gli esami che si terranno domani a Castel Volturno per avere una diagnosi precisa, ma è difficile pensare che il difensore brasiliano possa scendere in campo nel turno del sabato di Pasqua contro il Monza. Una notizia tutt’altro che bella per Antonio Conte, che è costretto già a fare a meno di Alessandro Buongiorno. L’ex granata è ai box per una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Napoli, difesa da inventare

Buongiorno ha già saltato la partita di Bologna e quella di questa sera, salterà anche la trasferta di sabato prossimo contro il Monza. Dovrebbe rientrare proprio contro il Torino, la sua ex squadra, ma nel frattempo il tecnico degli azzurri dovrà letteralmente inventarsi il reparto centrale della difesa, avendo soltanto Rrahmani a disposizione. Molto probabilmente ricorrerà al redivivo Rafa Marin, che ha giocato questa sera dopo una lunga assenza dal campo.