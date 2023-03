Nardella: “Fiorentina lontana dal Franchi per due campionati”

Il sindaco di Firenze spiega: “Da metà 2024 a metà del 2026. I lavori inizieranno questa estate, i veri progressi si noteranno a dicembre”

21-03-2023 15:56

La Fiorentina sarà lontana dallo stadio Artemio Franchi per due campionati, da metà 2024 a metà 2026. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Siamo d’accordo con la società che la squadra giocherà fuori dal Franchi per due campionati. Dalla metà del 2024 alla metà del 2026. I lavori inizieranno quest’estate, ma i veri progressi si noteranno a dicembre, quando arriveranno i primi macchinari per i lavori più importanti. Nei primi 6 mesi del 2024 comunque la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi. Comunque la scelta prioritaria in un primo momento è quella di tenere distinta la squadra dal cantiere, ne ho parlato con Joe Barone dopo la partita con il Lecce”.