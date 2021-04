NASCAR Cup Series: a Richmond trionfa Alex Bowman

Terzo successo in carriera per Alex Bowman che vince la prova primaverile di Richmond della NASCAR Cup Series. Il pilota di casa Hendrick Motorsport, sanzionato a metà gara per un’infrazione in pit road, trionfa nello Stato della Virginia grazie ad un finale dio gara incredibile.

Ed è infatti negli ultimi 30 giri che si è infiammata la competizione con una spettacolare lotta tra Logano ed Hamlin per la prima piazza. Tutto però è cambiato al giro 381 quando, in curva 1, Kevin Harvick (Haas #4) è finito violentemente a muro. Il pit stop in caution ha permesso alla Toyota #11 di tornare al comando, un primato che è svanito alla ripartenza.

Il sesto ed ultimo restart ha visto infatti l’ottimo spunto di Alex Bowman che da terzo si è portato al comando nel giro di pochi passaggi. Secondo posto per Hamlin, che colleziona un nuovo piazzamento davanti a Logano, Christopher Bell (Gibbs #20) e Truex. Prossimo appuntamento tra una settimana nella leggendaria location di Talladega (Alabama)

CLASSIFICA

Alex Bowman (Chevrolet)

Denny Hamlin (Toyota)

Joey Logano (Ford)

Christopher Bell (Toyota)

Martin Truex Jr. (Toyota)

