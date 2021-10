Nasce la Bebe Vio Academy: "Non vedevo l'ora"

26-10-2021 19:34

Oggi, 26 ottobre 2021, nasce a Milano la Bebe Vio Academy. Un progetto voluto dalla campionessa paralimpica per iniziativa di art4sport Onlus e di Nike, che consente a ragazzi disabili e non di allenarsi insieme: “Sono emozionatissima, davvero. Non vedevo l’ora che arrivasse – racconta Bebe tutto di un fiato -. Ci stanno lavorando da tanto tempo un sacco di persone. E vedere ragazzine e ragazzini fare sport olimpici e paralimpici e allenarsi assieme è davvero esaltante”.

Bebe Vio avrà il ruolo di allenatrice: “Che insegnante sarò? Di certo non avrò tanta pazienza. Io sembro buona e cara, ma in realtà… Perché come tutti sappiamo lo sport è principalmente agonismo. È già stato bellissimo vedere i ragazzini che si sono iscritti a questi corsi dai 6 anni in su. In ogni corso tutti i partecipanti si cimenteranno in tutti gli sport. Anzi vedo che c’è già qualcuno che in carrozzina se la cava piuttosto bene. Vanno forte come Valentino Rossi!”.

Presenti in giornata anche Davide Re, primatista italiano dei 400 metri e Alice Volpi, già campionessa del mondo di fioretto reduce da dai Giochi di Tokyo 2021. L’atleta azzurro ha speso bellissime parole per la fondatrice dell’Academy: “È una bellissima esperienza essere qui in questo momento con tutti questi giovani. Credo che Bebe sia il simbolo del coraggio e della resilienza. Un esempio per tutti”. Un pensiero condivisibile da tutti, ancor di più dopo oggi.

OMNISPORT