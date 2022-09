National League, Cristiano Ronaldo: "Voglio giocare fino a Euro 2024"

21-09-2022 13:53

Nonostante forse il momento attuale tra le fila del Manchester United non sia tra i migliori e più esaltanti della sua carriera, non ha intenzione di appendere le scarpe al chiodo, anzi Cristiano Ronaldo rilancia le sue ambizioni anche per il futuro.

“Il mio viaggio non è ancora finito – ha detto la superstar del calcio, che ha ricevuto il premio Quinas de Ouro come capocannoniere assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese – Voglio essere presente ai Mondiali in Qatar e agli Europei del 2024. Mi sento molto motivato. La mia ambizione è grande”, ha aggiunto il cinque volte Pallone d’Oro, che resta considerato il pilastro del Portogallo per i Mondiali in Qatar.

I numeri del numero sette portoghese sono incredibili: 37 anni di età, il capitano portoghese vanta 189 presenze e il record mondiale di gol in nazionale con 117 reti. Se la sua presenza ai Mondiali del Qatar sarà confermata, giocherà lì il suo decimo torneo internazionale.