Nations League, 2° giornata: vincono Portogallo, Serbia e Norvegia

05-06-2022 23:03

Nella serata di oggi si sono giocate alcune partite valide per la seconda giornata dei gironi di Nations League. Andiamo a vedere insieme i vari risultati delle varie leghe dal torneo, che come sappiamo è suddiviso in categorie, come la Lega A, la B, la C e la D.

Lega A

Il Portogallo si riprende dopo il pari all’esordio con la Spagna rullando con un netto 4-0 la Svizzera. A segno Carvalho, Cancelo e CR7 con una doppietta.

Nell’altra partita del Gruppo 2 della Lega A, pari tra Repubblica Ceca e Spagna. Negli iberici a segno Gavi, mediano del Barcellona che diventa il più giovane giocatore di sempre a segnare per la Roja, battendo di appena sette giorni il suo compagno di squadra Ansu Fati.

Lega B

La Norvegia vince il derby scandinavo con la Svezia grazie a un 2-1 firmato Erling Haaland (doppietta per lui). Inutile la rete di Elanga per gli svedesi.

Nell’altra gara del Gruppo 4 della Lega B, la Serbia batte 4-1 la Slovenia. A segno anche il laziale Milinkovic-Savic.

Lega C

La Grecia vince 1-0 sul Kosovo, mentre da spettacolo la Georgia, che ne rifila addirittura 5 alla Bulgaria. La partita finisce 5-2.

0-0 tra Cipro e Irlanda del Nord, mentre la Macedonia, che ci ha battuto ai playoff per andare al Mondiale, batte 2-0 Gibilterra.

Lega D

Nell’ultima lega della Nations League, Malta batte 2-0 San Marino con le reti di Busuttil e Guillaumier.