Nations League 2020-21, tutte le squadre in gara, leghe e gironi

Alla Nations League 2020-21 partecipano 55 nazionali in rappresentanza di tutte le nazioni europee, cui si aggiunge Israele e le squadre delle 4 leghe del Regno Unito che si presentano separatamente (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Le squadre sono ripartite in 4 Leghe a seconda del livello di gioco. Le nazionali top (dal Portogallo campione uscente alla Francia campione mondiale, dalla Spagna alla Germania all’Italia sono tutte nella Lega A. Nella Lega B ci sono squadre di medio-alto livello come Russia, Romania e Serbia; nella Lega C nazionali come Albania e Grecia e nella Lega D le cosiddette “squadre materasso” come San Marino, Andorra o Gibilterra. Il regolamento della manifestazione lo si trova qui.

Le squadre che compongono la Lega A. Le avversarie dell’Italia

Gruppo 1: Olanda, Italia, Bosnia-Erzegovina, Polonia;

Gruppo 2: Islanda, Inghilterra, Danimarca, Belgio;

Gruppo 3: Francia, Inghilterra, Portogallo, Croazia;

Gruppo 4: Svizzera, Germania, Ucraina, Spagna.

Le squadre che compongono la LEGA B

Gruppo 1: Austria, Norvegia, Irlanda del Nord, Romania;

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Israele;

Gruppo 3: Russia, Serbia, Turchia, Ungheria;

Gruppo 4: Galles, Finlandia, Irlanda, Bulgaria.

Le squadre che compongono la LEGA C

Gruppo 1: Montenegro, Cipro, Lussemburgo, Azerbaigian;

Gruppo 2: Georgia, Macedonia del Nord, Estonia, Armenia;

Gruppo 3: Grecia, Kosovo, Slovenia, Moldavia;

Gruppo 4: Albania, Bielorussia, Lituania, Kazakistan.

Le squadre che compongono la LEGA D

Gruppo 1: Isole Faroer, Lettonia, Andorra, Malta;

Gruppo 2: Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.

Il calendario completo dei gironi della Nations League 2020-21: date e orari di tutte le partite

LEGA A

GRUPPO 1

1ª giornata

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Italia-Bosnia-Erzegovina

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Olanda-Polonia

2ª giornata

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Polonia

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Olanda-Italia

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Olanda

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Polonia-Italia

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, Italia-Olanda

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, Polonia-Bosnia-Erzegovina

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, Italia-Polonia

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, Olanda-Bosnia-Erzegovina

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Italia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Polonia-Olanda

GRUPPO 2

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Islanda-Inghilterra

Sabato 5 settembre 2020, ore 20.45, Danimarca-Belgio

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Belgio-Islanda

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Danimarca-Inghilterra

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Inghilterra-Belgio

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Islanda-Danimarca

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Inghilterra-Danimarca

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Islanda-Belgio

5ª giornata

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Belgio-Inghilterra

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Danimarca-Islanda

6ª giornata

Domenica 15 novembre 2020, ore 18.00, Belgio-Danimarca

Domenica 15 novembre 2020, ore 18.00, Inghilterra-Islanda

GRUPPO 3

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 20.45, Portogallo-Croazia

Sabato 5 settembre 2020, ore 20.45, Svezia-Francia

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Francia-Croazia

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Svezia-Portogallo

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Croazia-Svezia

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Francia-Portogallo

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Croazia-Francia

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Portogallo-Svezia

5ª giornata

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Portogallo-Francia

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Svezia-Croazia

6ª giornata

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Croazia-Portogallo

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Francia-Svezia

GRUPPO 4

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Germania-Spagna

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Ucraina-Svizzera

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Spagna-Ucraina

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Svizzera-Germania

3ª giornata

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Spagna-Svizzera

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Ucraina-Germania

4ª giornata

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Germania-Svizzera

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Ucraina-Spagna

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Germania-Ucraina

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Svizzera-Spagna

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Spagna-Germania

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Svizzera-Ucraina

LEGA B

GRUPPO 1

1ª giornata

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Norvegia-Austria

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Romania-Irlanda del Nord

2ª giornata

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Austria-Romania

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Irlanda del Nord-Norvegia

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Irlanda del Nord-Austria

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Norvegia-Romania

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Norvegia-Irlanda del Nord

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, Romania-Austria

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Romania-Norvegia

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, Austria-Irlanda del Nord

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Austria-Norvegia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Irlanda del Nord-Romania

GRUPPO 2

1ª giornata

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Scozia-Israele

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Slovacchia-Repubblica Ceca

2ª giornata

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Repubblica Ceca-Scozia

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Israele-Slovacchia

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Israele-Repubblica Ceca

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Scozia-Slovacchia

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 15.00, Scozia-Repubblica Ceca

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, Slovacchia-Israele

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 15.00, Repubblica Ceca-Israele

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Slovacchia-Scozia

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Repubblica Ceca-Slovacchia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Israele-Scozia

GRUPPO 3

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Russia-Serbia

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Turchia-Ungheria

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 18.00, Ungheria-Russia

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Serbia-Turchia

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Russia-Turchia

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Serbia-Ungheria

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Russia-Ungheria

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Turchia-Serbia

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Turchia-Russia

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, Ungheria-Serbia

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Ungheria-Turchia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Serbia-Russia

GRUPPO 4

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Bulgaria-Irlanda

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Finlandia-Galles

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 15.00, Galles-Bulgaria

Domenica 6 settembre 2020, ore 18.00, Irlanda-Finlandia

3ª giornata

Sabato 10 ottobre 2020, ore 15.00, Irlanda-Galles

Sabato 10 ottobre 2020, ore 18.00, Finlandia-Bulgaria

4ª giornata

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Bulgaria-Galles

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Finlandia-Irlanda

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Bulgaria-Finlandia

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Finlandia-Irlanda

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Irlanda-Bulgaria

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Galles-Finlandia

LEGA C

GRUPPO 1

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Lussemburgo

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Cipro-Montenegro

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Cipro-Azerbaijan

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Lussemburgo-Montenegro

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Lussemburgo-Cipro

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Montenegro-Azerbaijan

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Cipro

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Montenegro-Lussemburgo

5ª giornata

Giovedì 12 novembre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Montenegro

Giovedì 12 novembre 2020, ore 18.00, Bielorussia-Lituania

6ª giornata

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Lussemburgo-Azerbaijan

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Montenegro-Cipro

GRUPPO 2

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 15.00, Macedonia del Nord-Armenia

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Lussemburgo

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 18.00, Armenia-Estonia

Martedì 8 settembre 2020, ore 18.00, Estonia-Macedonia del Nord

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 18.00, Armenia-Georgia

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Estonia-Macedonia del Nord

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Estonia-Armenia

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Macedonia del Nord-Georgia

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 18.00, Georgia-Armenia

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Macedonia del Nord-Estonia

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 18.00, Armenia-Macedonia del Nord

Lunedì 16 novembre 2020, ore 18.00, Georgia-Estonia

GRUPPO 3

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Moldavia-Kosovo

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Slovenia-Grecia

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 18.00, Slovenia-Moldavia

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Kosovo-Grecia

3ª giornata

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Grecia-Moldavia

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Kosovo-Slovenia

4ª giornata

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Grecia-Kosovo

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Moldavia-Slovenia

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Moldavia-Grecia

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Slovenia-Kosovo

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Grecia-Slovenia

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Kosovo-Moldavia

LEGA D

GRUPPO 1

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Isole Far Øer-Malta

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Lettonia-Andorra

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 15.00, Andorra-Isole Far Øer

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Malta-Lettonia

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Andorra-Malta

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Isole Far Øer-Lettonia

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Isole Far Øer-Andorra

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Lettonia-Malta

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 15.00, Malta-Andorra

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Lettonia-Isole Far Øer

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Andorra-Lettonia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Malta-Isole Far Øer

GRUPPO 2

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 15.00, Gibilterra-San Marino

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, San Marino-Liechtenstein

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Liechtenstein-Gibilterra

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Liechtenstein-San Marino

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, San Marino-Gibilterra

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Gibilterra-Liechtenstein

