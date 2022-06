11-06-2022 23:02

Nella serata di oggi si sono giocate le partite valide per la terza giornata di Nations League delle varie leghe, dalla A alla D. Andiamo a scoprire quali sono stati i risultati.

Lega A

Nello stesso girone dell’Italia, la Germania non riesce ad andare oltre l’1-1 contro i magiari guidati da Marco Rossi.

Nel Gruppo 4 invece pari tra Galles e Belgio (gol di Johnson e Tielemans) e pareggio anche tra Olanda e Polonia (in rete Klassen e Dumfriez per gli Oranje, Cash e il napoletano Zielinski per i polacchi).

Lega B

Scendendo di categoria, la Romania si impone un po’ a sorpresa sulla Finlandia per 1-0, ma rimane comunque all’ultimo posto con tre punti.

Montenegro e Bosnia invece pareggiano 1-1, con i bosniaci che con 5 punti sono davanti a tutti.

Nel Gruppo 1 invece in testa c’è l’Ucraina, che demolisce 3-0 la piccola Armenia. Bene anche l’Irlanda, che con lo stesso identico risultato regola la Scozia ed è seconda proprio davanti agli scozzesi, che hanno comunque gli stessi punti.

Lega C

Per il Gruppo 1 di Lega C invece, la Turchia si sbarazza per 2-0 in trasferta del Lussemburgo (Calhanoglu e Dursun i marcatori), mentre le Isole Far Oer vincono contro la Lituania e si prendono i primi tre punti della competizione, con i turchi nettamente al comando con nove punti.