Nations League femminile 2022: l'Italia batte la Polonia

29-06-2022 21:13

Nella prima partita della terza fase della Nations League femminile, match valido per il girone che si gioca a Sofia, la capitale della Bulgaria, l’Italia di Davide Mazzanti ha battuto la Polonia per 3-1. 25-27 25-20 28-26 25-18 i parziali dei set a favore delle azzurre che sono quarte in classifica, con le stesse vittorie del Brasile, e sono ormai a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale. Venerdì contro la Corea del Sud le campionesse d’Europa andranno alla caccia della sesta vittoria consecutiva in questa manifestazione.