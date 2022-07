Nations League femminile: l'Italia batte la Corea del Sud e va alle Final Eight

01-07-2022 18:11

A Sofia, nella seconda partita della terza fase della Nations League femminile, l’Italia ha battuto per 3-1 la Corea del Sud qualificandosi per le Final Eight con due giornate d’anticipo. 25-17 23-25 25-15 25-19 i parziali dei set a favore delle campionesse d’Europa di Davide Mazzanti che sono alla sesta vittoria consecutiva nella manifestazione. Le ultime partite nella capitale della Bulgaria le azzurre le giocheranno domani contro le padrone di casa e domenica contro la Thailandia, mentre le Final Eight si disputeranno ad Ankara, la capitale della Turchia, e cominceranno mercoledì 13 luglio.