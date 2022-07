Nations League femminile: l'Italia non si ferma più, battuta anche la Bulgaria

03-07-2022 08:16

Settima vittoria consecutiva in Nations League per l’Italia femminile che a Sofia ha travolto le padrone di casa della Bulgaria con un netto 3-0. 25-12 25-19 25-21 i parziali dei set a favore delle campionesse d’Europa di Davide Mazzanti che, già qualificate per la Final Eight della competizione, sono ora terze alle spalle solamente di Stati Uniti e Brasile, con Paola Egonu che contro le bulgare è stata tenuta saggiamente a riposo, per cui la parte del leone l’ha fatta Elena Pietrini con 19 punti. Oggi l’ultimo impegno della fase eliminatoria contro la Thailandia.