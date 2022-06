08-06-2022 23:06

Belgio show contro la Polonia. De Bruyne e compagni hanno umiliato 6-1 gli avversari: dopo il vantaggio di Lewandowski al 28’, i ragazzi di Martinez hanno ribaltato tutto con Witsel (42’), De Bruyne (59’), una doppietta di Trossard (73’ e 80’), Dendoncker (83’) e Openda (93’).

Nell’altro match del gruppo D sorride l’Olanda, che si è imposta 2-1 in Galles grazie a Weghorst al 94’. Nella League B successi per l’Ucraina, 1-0 in Irlanda, e la Scozia, 2-0 all’Armenia.