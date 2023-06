Nations League – L’Italia attende la Polonia priva di Wolosz

Secondo impegno per le ragazze di Mazzanti che scendono in campo in questo giovedì pomeriggio dopo aver battuto la Thailandia all’esordio.

01-06-2023 11:52

È di nuovo tempo di vedere in campo le ragazze terribili pronte a dare tutto anche nel secondo impegno di Nations League. Dopo il successo al tie-break con la Thailandia, le azzurre vogliono bissare quanto fatto nella prima uscita e proveranno a vincere anche e soprattutto per avvicinare la finale negli States.

L’avversario è la Polonia di Lavarini che a sua volta ha faticato all’esordio con il Canada vincendo in rimonta 3-2. Non sarà della partita Joanna Wolosz, regista campione d’Italia e del mondo con Conegliano, ma guai a sottovalutare un avversario forte che ha altre atlete conosciute nel bel paese come la schiacciatrice Stysiak, fresca della recente avventura a Milano ed in procinto di trasferirsi in Turchia.

Appuntamento alle ore 16.