Nations League, l'Italia si inchina al Giappone

24-06-2022 16:48

Seconda sconfitta per l’ Italia nella Nations League 2022 .

Dopo quattro vittorie consecutive seguite al ko all’esordio contro la Francia, olimpionica a Tokyo 2020, i campioni d’Europa di Fefè De Giorgi si sono arresi per 3-2 al Giappone , la grande rivelazione del primo scorcio del torneo con cinque vittorie e una sola sconfitta.

Allo Smart Araneta Coliseum di Quezon City i nipponici si sono imposti con i parziali di 25-20, 21-25, 24-26, 25-19, 15-13. Italia sottotono al servizio e in ricezione, fondamentali che hanno visto invece eccellere la foramzione del ct Blain.

Nulla di compromesso comunque per gli azzurri nel lunghissimo girone all’italiana che vedrà Michieletto e compagni scendere in campo anche sabato e domenica, rispettivamente contro Slovenia e Cina, avversari decisamente alla portata.

Il giovane opposto Yuji Nishida è il best scorer con 28 punti, bene anche il “milanese” Yuki Ishikawa. Tra gli azzurri 22 punti per Daniele Lavia , 16 per Michieletto e Romanò, che non hanno vissuto una giornata di particolare ispirazione.