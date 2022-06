Nations League, Modric: "Disumano giocare quattro partite in dieci giorni"

14-06-2022 17:46

Il capitano della nazionale della Croazia e stella del Real Madrid Luka Modric è stato molto critico col fitto calendario della Nations League, di cui è stato protagonista nell’ultima partita della prima fase segnando il rigore decisivo contro la Francia.

“Siamo contenti della vittoria sulla Francia ma soprattutto per aver chiuso questa parte del torneo. Meritavamo di vincere contro i francesi e anche in passato siamo spesso stati vicino a farlo ma non ci eravamo riusciti. Adesso ci siamo riusciti e siamo felici”.

“Ogni partita è importante per la nazionale, anche le amichevoli, ma devo dire la verità: sono preoccupato per la densità del programma di gioco. Questo è disumano e anormale. Abbiamo giocato quattro partite in 10 giorni e ognuno ha dovuto dare il 100%. Anzi, per giocare queste gare abbiamo dovuto dare molto più del 100% sul campo”.