Nations League, niente bronzo per l'Italia: dominio Polonia

24-07-2022 20:19

Nulla da fare per l’Italia maschile del volley in Nations League. Gli azzurri di De Giorgi, dopo aver perso in semifinale contro la Francia con un netto 3-0, vengono asfaltati anche per la finale del 3°/4° posto contro la Polonia, con lo stesso risultato subito dalle blues: 3-0 (16-25; 23-25; 20-25).

La Polonia si prende così il terzo posto nella Nations League 2022, relegando all’Italia un amarissimo quarto posto, a maggior ragione dopo quello che avevano fatto vedere gli azzurri nella fase di qualificazione (dove aveva vinto il girone). Il bilancio della VNL degli azzurri segna 11 vittorie e 4 sconfitte di cui due in queste Finals.

Italia dominata per tutto il match, Giannelli e compagni subiscono 10 ace e difensivamente non riescono a fermare Bartosz Kurek, a tratti devastante. Adesso c’è tanto su cui pensare e tanto su cui lavorare verso il Mondiale che scatta fra un mese esatto fra Polonia e Slovenia. I campioni d’Europa in carica hanno le potenzialità per fare bene, ma per vincere servirà una squadra diversa da quella vista nelle ultime due uscite.